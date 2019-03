Anett Kontaveit jõudis kõrgetasemelisel Miami turniiril veerandfinaali, noor komeet andis loobumisvõidu

Anett Kontaveit - Bianca Andreescu

Andreescu naaseb siiski väljakule ja mäng jätkub. Teisess etis austab servimist Andreescu.

Andreescu saab abi füsioterapeudilt. Kanadalannal muditakse paremat õlga.

Esimene sett kestis kokku 43 minutit.

6:1 - Kontaveit kasutab ära kolmanda settpalli, kui ta lõpetab esimese seti ässaga.

Kontaveidil on jäänud kasutamata kaks settpalli.

Andreescu on selles geimis käest andnud kolm murdepalli.

Andreescu võitleb välja tänase teise murdepalli. Esimene jäi kasutamata. Kontaveit on viiest murdepallist ära kasutanud seni kaks. Andreescu teine murdepall jääb lõpuks kasutamata.

5:1 - Kontaveit jooksutab Andreescut ja lööb palli punktiks. Eestlanna murrab teistkordselt Andreescu serbigeimi.

Kontaveit saab murdepalli.

Tundub, et Andreescu jaoks on tegemist üsnagi raske mänguga. Kanada mängija hingeldab tihti silmnähtavalt kõvasti. Siiski punnib ta Kontaveidile kõvasti vastu.

Andreescu räägib treeneriga. Kanadalanna sõnul ei ole tema õlg parimas seisus. Treener soovitas Andreescul mängu mitmekesisemaks ajada ja hoida positiivset mõtlemist.

4:1 - Andreescu annab murdmise võimaluse käest ning Kontaveit suudab enda servigeimi hoida. Seda vaatamata sellele, et eestlanna esimene serv oli üsnagi kehva.

Andreescu saab Kontaveidi servil murdepalli, kuid lõpuks eksib ise ja mäng tasa.

3:1 - Kontaveit jätab kolm murdepalli kasutamata ja Andreescu saab kätte oma esimese geimi.

Kontaveit murdepalli kätte ei saa, kuid peagi teeb Andreescu juba päeva neljanda topeltvea.

Kontaveit saab Andreescu servil murdepalli. Tänase esimese murdepalli sai ta kätte.

3:0 - Kontaveit jätkab hoogsalt ning ei anna enda servigeimil noorele Kanada tennisistile erilist võimalust.

2:0 - Andreescu eksib mitu korda järjest ja Kontaveit murrab!

Mäng jätkub! Andrescu teeb alustuseks topeltvea ja mäng on taas viigis.

Mängijad on taas väljakul ja teevad soojendust.

Väljakut veel kuivatatakse. Kui kõik saab lõpuks mängukorda, siis saavad sportlased teha uue soojenduse. Seega vähemalt 10 minutit peaks veel kohtumise jäktumiseni jääma.

Mängudega loodetakse peagi jätkata. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1110251973985619973

Korraldajad andsid teada, et nad tegelevad väljakute kuivatamisega. Kõige varem jätkuvad mängud Eesti aja järgi kell 21.00. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1110247423744577537

Tundub, et ilm on paranemas. Igatahes tribüünidele on inimesi juurde tulemas.

Miamis on kohalik aeg praegu alles 14.25 ehk päev on veel pikk ja mänge on võimalik edasi lükata omajagu.

Korraldajad ei ole ajakava kohta uut infot jaganud. Viimati tõdeti, et Eesti aja järgi enne kella 20.15 ükski kohtumine ei jätku. Praegu sajab aga endiselt ja ilmselt uurivad korraldajad pingsalt ilmateadet.

Taevas Miami tenniseväljakute kohal muutub aina tumedamaks.

Miami Open annab Twitteri kontol teada, et paus on vähemalt pool tundi. Seejärel hinnatakse olukorda uuesti. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1110235368064991234

Tribüünid valguvad päris tühjaks ja vihma sajab ladinal.

Seega praegu minnakse pausile. Mäng jäktub ilma paranemisel. Anname mängu jätkumisest koheselt teada.

Mängijad saadetakse siiski väljakult ära.

Mängijaid väljakult veel ära ei lasta ehk loodetakse vihma peatset lõppemist.

Rahvas hakkab tribüünidelt lahkuma. Praeguse seisuga on mängud kõikidel väljakutel peatatud.

Andreescul on enda servil edu, kuid vihma hakkab sadama. Mängijad istuvad toolidele maha ja mäng peatud. Loodetavasti jääb vihm peagi järgi ja mäng saab jätkuda.

1:0 - Servimist alustanud Kontaveit võidab kiirelt esimese geimi.

MÄNG ON ALANUD!

Käimas on soojenduse lõpp. Peagi on mäng algamas.

Delfi TV ülekanne on alanud.

Delfi TV ülekanne peaks algama kell 19.15.

Nüüd tuleb oodata nii umbes 15 minutit.

Thompson ei anna aga alla ning võidab teise seti samuti 7:5. Seega austraallasele 7:5, 7:5 võit. Nüüd läheb veidike aega ning seejärel pääsevad väljakule ka Kontaveit ning Andreescu.

Dimitrov päästab kõik kolm matšpalli ehk heitlus siiski jätkub.

Thompsonil on kolm matšpalli. Kui ta ühe neist ära lahendab, siis võib peagi ka Kontaveiti väljakul näha.

Thompson võitis esimese seti 7:5.

Esimesel väljakul toimub praegu meeste kolmanda ringi kohtumine Grigor Dimitrovi ja Jordan Thompsoni vahel. Esimeses setis on seis 5:5. Selle kohtumise lõppedes saavad väljakule Kontaveit ja Andreescu.

