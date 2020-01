Anett Kontaveit jätkab Australian Openit esmaspäeva öösel

Kontaveit mängib pääsu eest kaheksa parema hulka alles 18-aastase poolatari Iga Swiatekiga (WTA 56.), kes alistas eelmises ringis 19. asetusega horvaatlanna Donna Vekici 7:5, 6:3.

Mullu alistas Kontaveit Swiateki Cincinnatis tulemusega 6:4, 7:6 (2). "Noor ja arenev mängija. Tal on väga hea turniir olnud, ta on häid võite saanud," sõnas Kontaveit pärast Bencici alistamist poolatari kohta.

"Tuleb kindlasti raske mäng. Mäletan, et ta servib küllaltki hästi ning tal on agressiivne topspinniga eeskäsi, millega ta tahtis mängu kontrollida. Nii palju on meeles, ülejäänud pean treeneriga üle rääkima," meenutas Kontaveit.

Enne Kontaveiti ja Swiateki matši peetakse Melbourne Arenal üks kohtumine algusega kell 02.00 (kohalik aeg 11.00), mille osalised pole veel teada.