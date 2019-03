Anett Kontaveit emotsionaalsest võidust: super hea meel ja suur kergendus!

Endise maailma esireketi Kerberiga on Eesti esinumber kolm korda mänginud ja teda kahel korral võitnud, kuid viimase aastaga tohutu arenguhüppe teinud 18-aastase Andreescuga pole Kontaveit veel väljakut jaganud.

"Ta on väga mitmekülgne mängija. Kaitses mängib hästi, liigub hästi ja vahetab tempot. Samas on ta väga agressiivne. Ta on küll noor, aga tal on väga hästi välja arenenud mäng. Ta oskab kõike teha. Igal juhul tuleb raske mäng. Mõlemad mängisid ju eelmisel nädalal Indian Wellsi finaalis. Nad on kindlasti väga heas vormis ja tunnevad ennast hästi," arvas Kontaveit.