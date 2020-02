Anett Kontaveit: ei ütleks, et see ilus võit oli

"Ma ei ütleks selle kohta ilus võit. Oli tasavägine ja üles-alla mäng. Ma ei tundnud end nii energiliselt või värskelt, kui oleksin tahtnud. Mul on hea meel, et ma suutsin tähtsatel kohtadel hästi mängida ja selle matši võitsin," ütles Kontaveit Delfile pärast 6:4, 7:6 (3) võitu.

"Sevastova hakkas teises setis paremini mängima ja eksis eeskäega palju vähem. Ta hakkas rohkem tõrjejoont lööma, mis tuli tal paremini välja kui esimeses setis. Ka stopplöögid hakkasid tal täpselt võrgu taha kukkuma."

Teleülekandes võis kuulda, kuidas treener Nigel Sears Kontaveiti tribüünilt punktide ajal juhendas, mis uute reeglite järgi on ka lubatud. "Ta juhendab minimaalselt. Reegel on, et kui treener on mängijaga samal pool väljakut, siis ta võib juhendada. Ma ei ütleks, et see mulle kahju teeb," sõnas Kontaveit.

Teises ringis kohtub Kontaveit valgevenelanna Arina Sabalenkaga (WTA 13.), kellele ta 2018. aastal Wuhani turniiri finaalis 3:6, 3:6 kaotas. "Tema oli siis kindlasti oma parimas vormis ja mängis väga hästi. Ta lööb praegugi väga kõvasti ja ta pallid on tugevad ja rasked. Kindlasti tuleb mul palju jooksmist. Loodan, et ka mina olen paremas vormis, kui olin siis," ütles Eesti esireket.

Millal Kontaveidi ja Sabalenka mäng toimub, pole veel teada.