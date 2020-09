Anett Kontaveit ei saa Prantsusmaa lahtiseid jätkata

Kontaveit kavatses esialgu koos venelanna Darja Kasatkinaga paarismängus osaleda, aga seda duot enam naiste paarismängu nimekirjas pole.

Kontaveit ütles juba pärast pühapäevast kaotust Eesti ajakirjanikele, et õlavigastuse tõttu ei pruugi ta Prantsusmaa lahtiseid jätkata.

"Väga külm ilm on siin tõesti olnud. Kindlasti ei olnud see hea mu õlale, mis on alates Rooma turniirist haiget teinud. Ma ei ole kindel, kas saan paarismängu jätkata," avaldas Kontaveit mängu järel Eesti ajakirjanikele.

"Suhteliselt keeruline on olnud - tund päevas olen trenni teinud, iga trenniga läheb hullemaks," lisas ta.

Kontaveit ütles, et kui ta paarismängus väljakule ei tule, on tema järgmine turniir ilmselt oktoobris Ostravas.

Eesti tennisistidest on Pariisis konkurentsi jäänud veel Kaia Kanepi. Tema naiste üksikmängu teise ringi matš belglanna Elise Mertensiga toimub ilmselt kolmapäeval.