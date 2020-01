Anett Kontaveit Eesti ajakirjanikele: tunnen, et mul on siin igas mängus võiduvõimalus

"Praegu veel liiga rõõmus ei saa olla, sest turniir veel kestab. Tunnen, et mul on iga mäng võimalus võita. Liiga kaugele ma ette ei vaata, aga kindlasti tahan, et läheks veel paremini," rääkis Kontaveit telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

Suure slämmi kaheksandikfinaalis on Kontaveit varem mänginud kolmel korral (2018 Australian Open ja French Open, 2015 US Open).

Küsimusele, mis on tänavu teisiti kui kaks aastat tagasi Melbourne'is neljandasse ringi jõudes, vastas Kontaveit: "Mul on kogemust tiba rohkem. Olen paar aastat küllaltki kõrgel tasemel mänginud ning mu mäng on ka nende aastatega tasapisi paremaks läinud."

Kontaveit lisas, et tal tuli täna mängus Benciciga kõik soovitu ideaalselt välja ning see võit liigitub tal karjääri parimate tulemuste hulka. "Jah, üks paremaid, mis ma olen teinud, kindlasti! Tegin täna kõike väga hästi, servisin hästi, tõrjusin hästi. Olin agressiivne ja üritasin teda kogu aeg surve alla panna. Tegin vähe lihtvigu. Oli väga hea päev. Üritasin mitte väga palju mõelda, kes mul vastas on ja mis seis on. Püüdsin punkt punkti haaval algusest lõpuni keskenduda ja see õnnestus väga hästi. Suhtumine, et mul polnud midagi kaotada, täna kindlasti kahjuks ei tulnud. Edetabeli poolest mul võidukohustust ei olnud."

Kontaveit andis intervjuu kohe pärast oma paarismängu, milles ta pidi koos Mandy Minellaga tunnistama Venemaa-USA paari Veronika Kudermetova-Allison Riske 6:4, 6:4 paremust. "Nad mängisid päris hästi. Tegime ka ise okei mängu. Mäng oli tasavägine, paar punkti siia-sinna. Seekord läks niipidi. Ma väga palju ei muretse paarismängu pärast, keksendun ilmselgelt rohkem üksikmängule."