Anett Kontaveit Delfile: tunnen, et olen sama heas vormis kui enne haiguspausi

"Kõige rohkem on hea meel selle üle, kuidas ma mängisin ja kui vabalt end tundsin. Treeningud on vilja kandnud ja ma tunnen end väga hästi. Tunnen end olevat sama heas vormis kui enne pausi ja loodan, et see väljendub ka mu järgmistes mängudes," lausus Kontaveit.

Hsieh oli Kontaveidile pärast pikka pausi vaat et ideaalne vastane, sest pani oma täpsete ja osavate löökidega eestlanna füüsiliselt korralikult proovile. Eesti esireket jäi rahule, et suutis vastase tempoga kaasa minna ja oma mängu peale suruda. "Su-Wei mängis päris korraliku mängu. Servisin väga hästi. Suutsin tema tempos püsida ja raskeid lööke kätte saada ning tema elu võimalikult raskeks teha. Arvan, et võitlesin hästi ja olin hammastega igas pallis kinni," sõnas Kontaveit.

Teises ringis ehk kaheksandikfinaalis kohtub Kontaveit ilmselt neljapäeval hollandlanna Kiki Bertensiga (WTA 9.), kes alistas ukrainlanna Dajana Jastremska (WTA 22.) 6:4, 1:6, 6:3. Seega läheb ta Bertensiga vastamisi sel nädalal juba teist korda. Esmaspäeval kaotas ta koos venelanna Anastassija Pavljutšenkovaga paarismängus Bertensile ja maailma esireketile Ashleigh Bartyle.

"Kiki ei ole top 10 mängija ilmaasjata. Ta on tugev ning liigub ja servib väga hästi. Kindlasti keeruline vastane. Aga ka mina tunnen end hästi ja olen valmis mängima. Saan endast anda ainult parima ja eks vaatab, mis saab," ütles Kontaveit.