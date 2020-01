Anett Kontaveit: andsin endast parima, aga Halep näitas väga head tennist

"Ma ei arva, et ma mängisin halva mängu, aga ma lihtsalt ei leidnud mingit relva tema vastu. Ta oli igal pool kohal ja mängis uskumatut agressiivselt. Pani mind liikuma ja eksis ise vähe. Mul oli kogu aeg tunne, et mina olen surve all ja mulle tulevad punktid väga-väga raskelt kätte. Ta tegi supermängu ja oli minust palju parem," sõnas Kontaveit.

"Minu taktika oli olla agressiivne ja proovida mängu kontrollida. Eks ma teadsin, et ta on väga hea mängija ja võimeline super head tennist mängima, aga raske oli oodata, et ta nii hea mängu teeb. Miski, mis mina tegin, ei toiminud tema vastu edukalt."

Esimest korda suure slämmi veerandfinaali jõudnud Kontaveit jääb muidu viimase pooleteist nädalaga igati rahule: "Imelik oleks, kui ma ei jääks oma esimese suure slämmi veerandfinaaliga rahule, kui ma kolm kuud tagasi ei saanud isegi sörkida. Olen väga-väga-väga rahul. Alati tahan muidugi võita, aga vastane mängis väga-väga head tennist. Minul midagi kripeldama ei jäänud. Andsin endast parima ja olen super rahul, kuidas ma olen mänginud ja võidelnud ning kuidas mu tennis areneb ja paremaks läheb."

Kontaveiti ootavad järgmisena ees Fed Cupi mängud Tallinnas 5.-8. veebruarini. Ta ei osanud öelda, kas naiskonda tuleb tugevdama ka Kaia Kanepi. "See ei ole minu asi kommenteerida. Ma ei ole sellega kursis," ütles ta.