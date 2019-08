Anett Kontaveidi USA lahtiste paarismäng lükkus vihma tõttu neljapäevale, eestlannale terendab tihe graafik

Vihmahoogude tõttu pole lageda taeva all veel kohtumistega alustatud, mängida on võimalik ainult katusega varustatud peaareenidel. Osade matšidega saab ehk USA aja järgi kolmapäeval algust teha, aga Kontaveidi paarismängu taga seisab teade, et täna kohtumist ei toimu.

Seega on tõenäoline, et Kontaveit peab neljapäeval väljakule tulema lausa kahel korral, sest üksikmängu teises ringis ootab teda ees Austraalia esindaja Ajla Tomljanovic.

***

Kontaveit ja Kasatkina kohtuvad paarismänguturniiri avaringis USA paariga Raquel Atawo - Asia Muhammad.

Atawo ja Muhammad said turniiriks 16. asetuse ning on seega kerged soosikud - samal ajal võivad Kontaveit ja Kasatkina julgust koguda tõsiasjast, et näiteks Prantsusmaa lahtistel jõuti koos välja kolmandasse ringi ehk 16 parema sekka.