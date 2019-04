Allar Hint: Kontaveit kogub kogemusi, et ühel päeval mitte ainult sähvatada, vaid pidevalt särama jääda

Mille poolest saaks Kontaveit veel mänguliselt juurde panna? Hint: "Kindlasti neid kohti on. Võib-olla saaks veel tasakaalukamalt mängida. Vale on öelda, et ta praegu tasakaalukalt ei mängi. Talle meeldib palle tulistada ja lüüa ning just seal on ta viimasel ajal teinud suured sammud edasi. Ta on ka tasakaalukamaks muutunud, aga iga punkt saaks olla veel rohkem läbimõeldud ja läbi mängitud. Aeg-ajalt üritab ta mingeid palle ja punkte kiiresti võitma minna, kuigi saaks veel otsida võimalust taktikaliselt. Loodan väga, et see turniir andis talle ka seda kindlust juurde, et ta ei ole mänguliselt ega psühholoogiliselt nii palju nõrgem kui paljud maailma esikümne mängijad. Ta suudab neid võita ja nendega iga päev võrdselt mängida. Tähtis on ka see, et ka tema kehva päeva mäng on suhteliselt hea."

Hint usub, et Stuttgardi turniir andis Kontaveidile hea õppetunni ka pingetaluvuse mõistes: "Selliste turniiride pingetaluvus on kindlasti kasulik ka suurte slämmide jaoks. Selles mõttes on alati positiivne, kui sa saad enne slämme mõned head tulemused alla. Suurtel slämmidel tuleb edu korral - jõuad teise nädalasse, veerandfinaali, poolfinaali - pinge peale nagunii."

Eilse finaali tipphetked: