Allar Hint: Kaia ja Anett on oma mängudes favoriidid, aga midagi lihtsat kindlasti ei tule

"Minu hinnangul on Anett praegu selgelt paremas seisus kui paar kuud tagasi. Tundub, et ta on mäng mängult parmaks läinud. Usun, et ta on ka ise praeguse olukorraga rahul. Kas ta just elu parimas vormis on, on raske öelda, aga arvan küll, et ta on õigel teel ning võib kõikide heade kokkusattumuste korral päris kaugele jõuda. Usun, et Aneti jaoks oleks väga suur pettumus, kui ta siin paari ringiga peaks piirduma."

Kuigi Kontaveit sai viimati ühel turniiril üle kahe võidu aprillis Stuttgartis, ei tohiks see fakt tema fänne muretsema panna, arvab tennisetreener Silver Karjus. "Ta on ka päris palju paarismänge mänginud. Ta on saanud mänge alla ja paarismängus häid võite saanud. Usun, et ta enesekindlus ja vorm peaks olema päris hea. Kõik oleneb vastastest ja sellest, kuidas tol päeval mäng välja tuleb. Usun, et ta on ennast korralikult ette valmistanud," sõnas Karjus.

Kontaveit ja Kanepi on ka kihlveokontorite arvates tänastes mängudes favoriidid. Kontaveidi võidu korral saab näiteks Paf.com-ist raha tagasi 1,20-kordselt, Sorribes Tormo võidukoefitsient on 4.70. Kanepi võidukoefitsiendiks on pakutud 1.38, Tatjana Marial 3.00.

Kanepi ja Maria kohtumine on kavas 9. väljaku päeva teise mänguna (esimene algab kell 18). Kontaveit ja Sorribes Tormo tulevad 6. väljakul platsile kolmandana. Delfi toob mõlemad kohtumised huvilisteni otseblogi vahendusel.

