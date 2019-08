Allar Hint: Aneti mängust polegi palju rääkida, Kaia suutis ebamugava vastase viguritest üle olla

Eestlannadele on kohapeal kaasa elamas mitmeid eestlasi, teiste seas ka Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint, kes raporteeris Delfile, et samaaegselt mänginud Kanepil ja Kontaveidil jagus toetajaid enam-vähem võrdselt.

"Kaia mängu oli vaatamas umbes 12-15 eestlast, Anetil samapalju. See seis jäi täna viiki," ütles Hint.

Kanepi mängust rääkides tõdes Hint, et tegemist oli väga ebamugava vastasega, kuid Kaia pani teise seti lõpust alates teise käigu sisse ning võttis lõpuks jõuga oma.

"Kui alguses pidasin mõlemaid oma mängudes suurteks favoriitideks, siis reaalne elu on selline, et tuleb minna väljakule ja need punktid koju tuua. Kaia vastane mängis väga ebamugavalt, praktiliselt kõik löögid olid lõigatud. Ise ta väga palju punkte ei võitnud, pigem üritas vastasel mänguisu ära võtta, mis tal esimeses ja suure osa teisest setist ka õnnestus. Kaia lihtvigade hulk oli päris suur. Teise seti lõous tegi ta aga ekstra sammu ja tõi mängu pöörde, mis andis talle kolmandaks setiks kindluse. Ta oli selgelt raskustes ega osanud oodata, et pall ripub nii madalal, tuleb teistpidi vindiga ja on kogu aeg mööda maad - selliseid rünnata ei ole võimalik. Üritas ja üritas, aga ei õnnestunud," rääkis Hint.

"Tal tuli natuke aktiivsem olla ja püüda vastaselt aeg ära võtta, et ta ei saaks neid vigureid teha. Loomulikult oli õnne ka, et see teise seti lõpp Kaia poole tuli, aga pean tunnistama, et ma olin kogu aeg kindel, et see niipidi läheb. Kaia oli kogu aeg mängus sees. Teame, et tal on olemas see võime tempot tõsta. Ta ei löönud käega ega loobunud, vaid üritas ja üritas. Lõpuks tõi see tulemuse!"