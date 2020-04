Aasta tennisetreeneriks nimetatud Martin Karis: karantiiniaeg filtreerib terad sõkaldest

"Minu käe all harjutaval viiel mängijal on käsil üldkehalise ettevalmistuse treeneriga mesotsükkel. Kui öeldakse, et igas asjas - antud hetkel väga halvas asjas - on midagi head, siis mina isiklikult olen rahul, et saime tänu sellele olukorrale teha väga korraliku ja põhjalikult läbi mõeldud üldkehalise ettevalmistuse. Praegu nad toimetavadki sellega iga päev umbes kaks ja pool tundi. Tavaolukorras poleks me seda aega tihedas võistlusgraafikus leidnud," rääkis eilses "Matšpalli" podcastis Martin Karis, kelle üks silmapaistvamaid õpilasi on mullu aasta parimaks U14 noormängijaks nimetatud Oliver Ojakäär.

"Kui nad sellele füüsilisele tsüklile vaimselt vastu peavad, siis ma arvan, et me oleme päris heas seisus. Kui see kõik möödub, küll me ka palli taguma hakkame. Kui me kasutame seda aega võimalikult efektiivselt, siis oleme teiste sportlastega võrreldes juba eelisseisus. Mõnes mõttes on see periood ka hea: filtreerib terad sõkaldest ära. Mängija, kes on ikkagi tippsportlase mentaliteediga - palun väga, tee [praegu trenni]! Ja kui sa ei tee, siis sinust tippmängijat niikuinii ei saa."

Karis on veendunud, et tennisemängija hea füüsise ja vigastustest hoidumise saladus peitub mitmekülgses treeningus ehk noores eas tuleks lastel tegeleda võimalikult paljude spordialadega. Kuidas seda aga lapsevanemana tagada, kui hoovisport praegusel generatsioonil enam nii au sees pole?