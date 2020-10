Aasta parimat turniiri teinud Raisma: pidime mängud katki jätma, sest Prantsusmaalt tagasi saamisega oleks keeruliseks läinud

"Natuke tuska teeb ikka. Hakkas just hästi minema, pole ju saanud väga palju turniire mängida. Kokkuvõttes ikkagi positiivne nädal, neli rasket võitu ja vormikõver läks nõks ülespoole," rääkis Raisma, kes esimeses ringis päästis sakslast Leopold Zimat (ATP 1313.) võites kolm matšpalli (võidutulemus 6:7 (7), 7:6 (8), 6:2) ning teises ringis alistas järjekordses maratonmatšis lucky-loser'ina põhitabelisse pääsenud Robert Strombachsi 4:6, 6:4, 7:6 (7).

"Ei tulnud kumbki võit lihtsalt. Turniiride tasemed on praegu sellised, et ühtegi lihtsat mängu ei olegi. Mehed, kes reitingu järgi ei olegi niivõrd eesotsa-mehed, mängivad päris hästi. Turniire on praegu nii vähe - nädalas kuni neli turniiri, neist Euroopas üks-kaks -, et selline tase on ka loogiline."

Viimati jõudis Raisma, 2016. aasta Wimbledoni noorteturniiri paarismängumeister, 15 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i mõõduvõtul kolmandasse ringi 2019. aasta septembris Tuneesias. Sel aastal oli ta põhiturniirile murdnud veel septembris Prantsusmaal Plaisiris ning otse põhitabelisse pääsenud Forbach's, kuid piirdunud mõlemal korral avaringi mänguga.

Sarregueminesi turniiri pooleli jäämine on seotud Prantsusmaal taas kehtima hakanud eriolukorraga. "President Macron pidas kõnet ja andis teada, et reedest läheb riik uuesti lukku. Plaanis oli turniir niimoodi ära lõpetada, et neljapäeval pidada kaks ja reedel uuesti kaks mängu. Mängisime neljapäeval esimese mängu teadmises, et võitjal on päevas teinegi mäng, aga siis teatati, et see jäi viimaseks matšiks, sest reisimisega võib muidu keeruliseks minna," kirjeldas eile kodumaale jõudnud Raisma Prantsusmaa olukorda.

Täiskasvanu karjääris pidevalt vigastustega maadelnud Raisma loodab head hoogu ära kasutada järgmisel nädalal Pärnus toimuval Paf Openil, kus ta peab hetkeseisuga alustama samuti kvalifikatsioonist, kus tal on kolmas asetus. Põhiturniiril on kõrgeima paigutusega soomlane Patrik Niklas Salminen (ATP 436.). Eesti esireket Jürgen Zopp (ATP 549.) on alles kuues asetus. Põhiturniirile on pääsu taganud ka Vladimir Ivanov (ATP 730.). Kvalifikatsioonist alustavad ka Kristjan Tamm (ATP 745.), Daniil Glinka (ATP 955.), Siim Troost (ATP 1625.), Karl Kiur Saar (ATP 1786.) ja Kevin Suvi (ITF 2508.).