7-kordne Eesti meister Vladimir Ivanov: see oli läbi aegade magusaim meistritiitel!

Olles kaks setti võitnud, alustasid sa viimast enesekindlalt?

Jah, arvan küll. Kui olin juba kahe setiga ees, siis hakkasin mõtlema, mis tunne vastasel võiks olla. Sain aru, et ta on kaks ja pool tundi mänginud, aga ikka samas kohas - stardis. Tal oli vaja veel kolm setti võita. Sealt mingit mentaalset pauku leida on päris keeruline. Teadsin, et ta ei hakka seal väga proovima.

Kohvimasin oli kodust puudu?

Täpselt nii!

5000 eurot võistlustoetust kulub sulle ka kindlasti marjaks ära?

Kindlasti leiame, kuhu see panna. Euroopas võib sellega rahulikult neli-viis turniiir ära teha, võib-olla isegi kuus-seitse. Sõltub, kas teed mitu turniiri järjest ühes kohas või lähed kohale ainult üheks turniiriks. Praegu on mul tulemas rahvusvaheline turniir Pärnus (homme algav ITF-i turniir Merko Open - toim). Siis võtan võib-olla väikse pausi. Augustis mängin Moskvas ja Helsingis.

Oled sa mingi eesmärgi selleks aastaks seadnud?

Eesmärke on päris keeruline panna, kuna vorm ei ole viimasel ajal olnud kõige parem ning rahvusvahelisel tasemel on edetabelisüsteemsi toimunud palju muudatusi. Augustis tuleb uus uuendus ning keeruline on prognoosida, mis ranking kellelgi tuleb ja kui tugevad saavad olema turniirid. Turniiride arv on tänavu vähenenud ja sellest tingituna on turniirid tugevamaks muutunud.

Usud praegu, et tuled järgmisel aastal tiitlit kaitsma?

Kindlasti. Arvan, et Eesti meistrivõistlusi mängida on väga hea traditsioon. Aga ma ei vaata veel nii kaugele. Mängin selle hooaja ära ja vaatan siis edasi.