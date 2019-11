16 eestlannat alustavad Pärnu tennisehallis rahvusvahelist Paf Openi turniiri

Möödunud nädalal Paf Open meeste turniiril jõudis Vladimir Ivanov nii üksik- kui paarismängus finaali. Hea tulemuse tegi ka Daniil Glinka, kes üksikmängus veerandfinaalis napi kaotuse sai.

Möödunud nädalal Stockholmis jõudis Elena Malõgina (WTA 728) samaväärsel turniiril finaali, nädal varem Oslos Katriin Saar (WTA 1113) veerandfinaali. Suvel Pärnus toimunud Merko Openil oli üksikmängus Malõgina samuti finaalis ja Lissi Kubre poolfinaalis.

Turniiri kõrgeima asetusega on venelanna Anastasia Pribõlova (WTA 501). Teise asetusega on hollandlanna Suzan Lamens (WTA 532), kes näppas Malõginalt turniirivõidu Merko Openil, ja kolmanda asetusega Anastasia Kulikova (WTA 595), kes pühapäeval Stockholmis finaalis Malõgina alistas.

Täna alustatakse kvalifikatsiooniturniiriga, kus eestlannadest on mängimas Sofiya Chekhlystova, Polina Ramenskaja, Valeria Gorlatš, Liisa Varul, Anet Angelika Koskel, Viktoria Kleer Kliimand, Desire Pärn, Diandra Suitso, Lauren Elisabeth Lind ja Andrea Roots. Nendest paljude jaoks on see esimene ITF turniir täiskasvanute konkurentsis ja homseks selgub, kes neist põhiturniirile jõuavad.