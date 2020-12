WADA parandab uuel aastal Rehemaa süüst päästnud seaduslünga

Uuel aastal jõustub WADA uus koodeks, mis lihtsustab keelatud isikutega koostööd tegevatele treeneritele ja sportlastele karistuse määramist. Mati Alaveriga suhelnud Aivar Rehemaa pääses tänavu süüst, sest WADA või Eesti Antidoping polnud teda eelnevalt kirjalikult teavitanud, et Alaverilt abi palumine pole lubatud, vahendas ERR.

"Kui nüüd minna kurioosumisse, siis selle loogika järgi ju Mati Alaver võiks avada simultaani. Anda ühekordseid individuaalseid konsultatsioone, mille järel siis igaühele tehakse kirjalik hoiatus, et sa teed keelatud inimesega koostööd ja siis alles tekib see koosseis," selgitas Vallimäe. "Juba selles olukorras on kurioosust nii palju, et WADA on sellest aru saanud. Uuest aastast piisab sellest, kui tõendada, et sportlane teadis ja pidi teadma, et ta teeb keelatud isikuga koostööd, pole enam sellist formaalset paberiliigutamist."

Eesti suusatajatega seotud Seefeldi dopinguskandaali puhul võinuks Vallimäe sõnul teha uuringuid taustapersonaliga, kellega Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) uurijad ja GSI ehk rahvusvahelise spordi uurijad (Global Sports Investigations) otsustasid lõpuks mitte tegeleda.

"Teati päris palju ja päris põhjalikult. See, et võeti orbiidile mõned üksikud - täna on meil teada, et tugipersonalist ainult on Alaver ja Andrus Veerpalu, et teisi pole puudutud - ega see ei tähenda seda, et infot ei olem vaid seda, et ju siis ei peetud vajalikuks," rääkis Vallimäe.

Täispikka artiklit saab lugeda ERR-ist.