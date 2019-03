WADA ametnik: Seefeldi dopinguskandaali osaliste vereprofiilid ei ole normaalsed

WADA teadusdirektor Olivier Rabin ei nimetanud küll nimesid, ent möönis, et mõned vereprofiilid olid lihtsalt kahtlased, teised aga viitasid juba selgemalt, et tegeletud on veremanipulatsioonidega. Sääraste kahtlustuste pööramine süüdistuseks on aga tema sõnul suhteliselt keeruline.

Austria ja Saksamaa politsei ühise operatsiooni käigus vahistati Seefeldi MM-l meeste 15 km klassikasõidu eel austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke, eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning kasahh Aleksei Poltoranin. Hiljem on veel kas teo üles tunnistanud või vahistatud ka Algo Kärp ja Johannes Dürr ning ratturid Stefan Denifl ja Georg Preidler.