VIDEO | Venelased välja vihastanud Soome suusataja: mõlemad olime süüdi

Mõlemad mehed langesid seetõttu poolfinaalis kõrgest konkurentsist. Pärast kukkumist näitasid rohkem pahameelt välja venelased.

"Kordusest on näha, et soomlane läks kõigepealt minust vasakule ja lõikas siis järsku paremale. Tema trajektoor oli vaba, ma ei saa aru, miks tal oli vaja nii äkki paremale tulla. Ta tegi seda meelega. Võib-olla ta oli väsinud ja ta kaotas pea. Kahjuks pole meie protestid seni tulu toonud," vahendas Retivõhhi sõnu uudisteagentuur TASS.

"Tegemist oli tavalise võistlusolukorraga. Sõitsime üksteisega kõrvuti," selgitas Suhonen vahejuhtumit Ilta-Sanomatile. Soomlane sõnul oli mõlemal kukkumises oma roll mängida. Suhonen lisas, et oli rada vahetades konkurendist veidi eespool.

"Ma ei ütle, et mul oli õigus rada vahetada. Tunnistan, et olin talle liiga lähedal. Retivõhh tegi samas ootamatult liigutuse küljele, mille tõttu sattus tema suusk minu suusa alla ja nii ta läks. Kõik juhtus väga kiiresti, poole sekundiga oli olukord läbi," tõdes Suhonen.

Retivõhh lisas, et Venemaa koondise peatreener Markus Cramer lubas pöörduda rahvusvahelise suusaliidu FIS-i poole, et Suhoneni karistataks. Suhonen pole aga karistusest midagi kuulnud. "Venelased tegid sellest üsna suure asja. Mulle pole keegi aga midagi öelnud. Venemaa suusatajad kipuvad veidi tulised olema," sõnas Suhonen.

Soome suusataja lisas ühtlasi, et vabandas finišis Retivõhhi ees. "Ta tuli minuga rääkima. Vabandasin ja ütlesin, et see oli minu süü. Tema väljendas enda rahulolematust kätega vehkides."