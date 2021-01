VIDEO | Venelased korraldasid Tour de Skil jõudemonstratsiooni, viimasel kilomeetril toimus dramaatiline kukkumine

Täna sõitsid mehed Šveitsis Val Müstairis 15 km ja naised 10 km ühisstardiga klassikat.

Meeste sõitu valitses Bolšunov, kes edestas finišis šveitslast Dario Colognat 23,5 sekundiga. Kolmas oli venelane Ivan Jakimuškin (+25,3). Kokku oli kaheksa parima seas venelasi koguni viis.

Sealjuures diskvalifitseeriti konkurentide takistamise eest seitsmendana lõpetanud Aleksei Tšervotkin. Tšervotkin ja Jevgeni Belov võitlesid teise-kolmanda koha eest, aga nad põrkasid viimasel kilomeetril kokku ja lendasid lumme. Belov piirdus kaheksanda kohaga.

Video kukkumisest:

Eilse vabatehnikasprindi teisena lõpetanud Bolšunov tõusis ka Tour de Ski üldliidriks.

Ainus tuuril osalev eestlane Marko Kilp sai täna 77 lõpetaja seas 64. koha. Bolšunovile kaotas ta 3.51,4. Esialgse plaani järgi pidi Kilbi jaoks tegu olema Tour de Ski viimase etapiga.

Naistest võitis tänase sõidu Svahn, kes edestas 0,7 sekundiga venelannat Julia Stupaki ja 0,8 sekundiga ameeriklannat Jessie Digginsit. Svahn oli parim ka eilses sprindis.

Kokkuvõttes on Svahni edu Digginsi ees 13 sekundit, kolmas on rootslanna Frida Karlsson (+0.18).

Homme on Val Müstairis kavas vabatehnikas jälitussõidud, naised sõidavad 10 ja mehed 15 km. Norralasi Tour de Skil ei osale.