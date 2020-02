VIDEO | Petter Northugi mantlipärija? Norra meistriks kroonitud noor täht tähistas võitu skandaalsel viisil

Nimelt otsustas Evensen suusasprindi finaalis viimasel laskumisel, kus noormehe edu tundus juba piisav olevat, kaameratele keskmist sõrme näidata.

"See oli väga naljakas, ma midagi rohkemat ei ütle," rääkis võidukas Evensen Norra väljaandele Dagbladet. "Olen sellest kõigest nii kaua unistanud, aga et see juba juhtub, seda ma poleks uskunud."

"Ma ei mõelnud eriti sellele. Nägin raja ääres sõpru ja otsustasin seda teha," kommenteeris Evensen kõneainet tekitanud käitumist. "Treener Arild Monsen juba ütles mulle, et seda rohkem ei juhtuks. Ma kahju oma käitumise pärast ei tunne. Tol hetkel oli see naljakas minu jaoks. Eks see natuke piiri peal käitumine minu jaoks oli, aga nii see läks."

Evensenilt uuriti, kas ta sai tähistamisel mõjutust ka Petter Northugist, kes oma karjääri ajal lisaks tulemustele ka oma käitumisega tihti tähelepanu keskpunkti sattus. "Ma ei tunne, et minus Northugile omast iseloomu sees oleks, aga eks me näe. See adrenaliin, mis sa sõidu ajal saad, on midagi väga erilist. Palju pingeid oli peal, hea oli end veidi välja elada."

Kas plaanid tulevikus seda korrata? "Kahtlen, pean siiski teistel viisidel tähistama."

Evensen võidutses meeste sprindi finaalis ajaga 2.46,21. Teise koha saanud Havard Solas Taugböl (26) kaotas 0,67 ja pronksi pälvinud Sindre Björnestad Skar (28) 0,73 sekundiga.