VIDEO | MK-sarja juhtiv Venemaa suusataja süüdistab: Norra koondis võistleb ebasportlikult

Krügeri ootamatu manöövri järel kukkusid nii tema kui Bolšunov ning mõlemad mehed jäid ka finaalist välja.

"Minu arvates oli see ebaõiglane. Mulle paistab, et Norra meeskond võistleb ebasportlikult. Ta kukkus minu jalgade ette. Kui nad tahavad sel viisil võita, siis palun väga, aga see tundub ebaaus," kurjustas Bolšunov Norra rahvusringhäälingule NRK antud usutluses.



Bolšunovi treener Juri Borodavko nii karm ei olnud. "Norra sportlane põhjustas Aleksandri kukkumise, kuid see oli võistlussituatsioon. Ma ei saa öelda, et see oli tahtlik. Analüüsime seda olukorda, kuid mitte avalikkuse ees,” ütles Borodavko Venemaa meediale.



Ski Touri juhib pärast tänast norralane Pal Golberg, kes edestab Bolšunovi 23 ja koondisekaaslast Sjur Röthet 42 sekundiga.