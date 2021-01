VIDEO | "Mehed, mida te tegite?" Kokku põrganud Venemaa suusaässad hakkasid edasi sõitmise asemel ropendama ja vaidlema

Tšervotkinit karistati kokkupõrke põhjustamise eest kolmeminutilise trahviga, Belov pidi leppima kaheksanda kohaga. Nende asemel noppis Aleksandr Bolšunovi järel teise koha šveitslane Dario Cologna, kaasmaalastele otsa sõitmise vältimiseks rajalt välja kandunud Ivan Jakimuškin lõpetas kolmandana.

Tšervotkini ja Belovi kokkupõrkest enam on tähelepanu pälvinud mõlema mehe käitumine. Selle asemel, et kohe pärast püsti tõusmist edasi sõita, hakkasid Tšervotkin ja Belov vaidlema ning teineteist süüdistama. Kui nad lõpuks finišisse jõudsid, ei saanud koondisekaaslased endiselt rahu ja seletasid edasi.

"Mehed, mida te tegite? Pole vaja sõimlema hakata, selliseid asju juhtub. Võtke asja rahulikult, sest palju sõite on ju veel ees. Pärast finišeerimist tuleb ennast kokku võtta ja mitte niimoodi teha," rääkis endine suusatäht Aleksandr Legkov telekanalis Matš TV.

Video venelaste kukkumisest ja tülist (alates 36.19):

Rootsi koondislane Oskar Svensson sõitis tülitsevatest venelastest mööda ja lõpetas kuuendana.

"Ma ei näinud, mis juhtus, aga kui mina kurvi jõudsin, siis nad seisid ja arutasid seal asju. Olin väga üllatunud. Nad lihtsalt seisid seal ja ropendasid. Tour de Skil on üldarvestus kõige tähtsam, seega ma ei saanud aru, mida nad seal tegid," vahendas Svenssoni sõnu Norra rahvusringhääling.

Venemaa koondise peatreener Markus Cramer ütles vahetult pärast võistlust, et tüli ei olnud selleks hetkeks veel lahenenud.

"Tšervotkin tunnistas kohtunikele, et see oli tema viga, aga ta ei suutnud kokkupõrke vältimiseks midagi teha. Halb uudis oli see, et nad ei hakanud kohe edasi sõitma. Kõigepealt tuleb finišisse tulla ning alles siis võib õiendada ja seletada. Belov on väga vihane, ta ootab vabandust. Loodan, et Tšervotkin vabandab. Alles siis saab kõik korda," lausus Cramer.

Tšervotkini karistus tähendab, et tema lootused Tour de Skil esikolmikukoha eest võidelda on kustunud. Ta kaotab liidriks tõusnud Bolšunovile ligi viis minutit. Vaidlemise tõttu umbes kümme sekundit kaotanud Belov on kaheksas (+1.37).