VIDEO | Meeste murdmaasuusa MK-sarja üldvõitja selgus alles lõpusirgel

Viimast sõitu alustati olukorras, kus venelase Alexander Bolšunovi etapivõidu korral oleks hoopis tema kroonitud MK-sarja üldvõitjaks Kläbo ees. Ehkki norralane alustas venelasest 52 sekundit varem sõitu, püüdis Bolšunov koos kanadalase Alex Harveyga Kläbo kaheksandaks kilomeetriks kinni.

Kuni viimase kilomeetrini sõidetigi ühes tempos kolmekesi, kuid siis tõstis Kläbo tempot, millele Bolšunov ja Harvey enam vastata ei suutnud. Finišis kaotas Harvey Kläbole 2,8 ja Bolšunov 2,9 sekundiga.

"See on uskumatu tunne. Kogu hooaeg on võidu nimel käinud korralik lahing, Bolšunov on kogu aasta väga tugev olnud," sõnas Kläbo finišis. "Kuna olin võitlemas üldsarja võidu nimel, oli mul lõpus lisaenergiat, et suuta finišini välja pingutada."

Kläbo krooniti MK-sarja üldvõitjaks teist aastat järjest. Ta kogus tänavu 1493 punkti, Bolšunovi arvele jäi 1451 silma. Üldarvestuses saavutas kolmanda koha Kläbo kaasmaalane Sjur Röthe 892 silmaga.