VIDEO | Kläbo teenis kodupubliku silme all sõitnud Harvey ees napi võidu

Kläbo edestas finišisirgel 0,8 sekundiga kodupubliku ees sõitnud kanadalast Alex Harvey't. Kolmanda koha sai norralane Didrik Tönseth, kes kaotas võitjale 1,3 sekundiga.

Lõpus oli finišisirgel koos heitlemas viis meest, kellest itaallane Francesco De Fabiani sai neljanda (+1,6) ja norralane Sjur Röthe viienda (+2,5) koha. Kuuendana kerkis poodiumile norralane Emil Iversen (+17,0).

Ainsa eestlasena rajal olnud Alvar Johannes Alev kaotas võitjale 4.19,8 ning sai 60. koha.

Pühapäevasele 15 km viitstardiga vabatehnikasõidule läheb esimesena MK-sarja üldliider Kläbo. 52 sekundit hiljem stardib venelane Aleksandr Bolšunov ja 52,8 sekundit hiljem Harvey. Alev hoiab üldarvestuses 60. positsiooni, kaotust liidrile on 5.57,3. Pühapäevase sõiduga saab tänavune MK-sari ka läbi. Kläbo edu Bolšunovi ees on MK-sarja kokkuvõttes 42 punkti.