Austria suusataja istus sofal ja tegi vereülekannet. Näha on sportlase abitust, politseimundris mees seisab tal kõrval. Süstal on sportlase veenis, mis omakorda ühendatud vereplasma kotiga. Kõik on klaar. Tabatud sündmuspaigalt ja midagi valgeks rääkida ei ole.