VIDEO JA FOTOD | Harju maakohus mõistis sportlasi dopingule kallutanud Mati Alaveri aastaks tingimisi vangi

Alaveri süüdistati selles, et tema suusatreenerina, kasutades ära treeneri autoriteedist tulenevat mõju ja usaldust, kallutas mitut suusatajat dopinguna veredopingu, s.o Ravimiseaduse § 9 ja Vereseaduse § 2 lg 1 ning muude dopinguainete tarvitamisele.

Menetluskuludena mõisteti Alaverilt välja sundraha 810 eurot. Tänane kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.

Alaver ütles kohtupingis, et otsus on talle arusaadav ja et tal küsimusi pole. Istungi järel Alaver meediale kommentaare ei jaganud. Tema kaitsja Aivar Pilve sõnul ei tähendanud kokkuleppemenetlus, et Alaver oleks tunnistanud oma süüd.

Juhtivprokurör Taavi Pern tunnistas pärast istungit lõppu, et on tulemusega rahul. "Olen kokkuleppega rahul. Oluline on see, et oleme saanud kohtupretsedendi ning kinnituse, et veredoping on käsitletav Eesti kohtu mõistes dopinguna ja oleme nii olulises asjas suutnud tuvastada dopingu tarvitamisele kallutamise," sõnas ta.

Enne istungit: Riigiprokuratuur saatis kokkuleppemenetluses kriminaalasja Harju maakohtusse oktoobris.

Alaverile esitati süüdistus nelja tema treenitud sportlase dopingu tarvitamisele kallutamises. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul käsitleb süüdistus Alaveri tegevust aastatel 2016 – 2019.

„Kokkuleppemenetlus tähendab seda, et süüdistatav peab nõustuma talle ette heidetud kuriteo kvalifikatsiooniga ja peab nõustuma kokku lepitud karistusega. Kokkuleppemenetlus ei tähenda seda, et inimene peaks ennast süüdi tunnistama,“ sõnas Pern.