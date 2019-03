"Siseriiklikult kõige suurem probleem on selles, et taaskord on lastevanemate usaldus (spordi vastu) väga tugevalt pihta saanud. Kui meil on võimalus oma võsukesi trenni panna, et neist võiks ühel päeval saada tippsportlane, siis siin on jälle usaldus saanud tugeva hoobi ja ma arvan, et see on kõige raskem, mida hakata taas üles ehitama," rääkis Kanter Delfile ja Eesti Päevalehele.

EOK täitevkomitee tegi täna olümpiakomitee täiskogule ettepaneku vabastada Mati Alaver EOK täitevkomitee liikme kohalt ning tema ja Andrus Veerpalu ka EOK liikme staatusest. Lisaks tehti EOK treenerite kutsekomisjonile ettepanek, et mõlemalt isikult võetaks ära treenerikutse.