Veredopingut kasutanud Austria suusatajast video avalikustanud politseinik võib minna kolmeks aastaks vangi

Nagu selgunud, siis selline video ei oleks tohtinud avalikkuse ette jõuda. Nimelt on inimese nõusolekuta ebaseaduslik üles laadida videot, mis on tehtud tema kodus või hotellitoas, kirjutab Sports Integrity Initiative.

Video jõudis avalikkuse ette, kuna üks Ida-Austriast pärit politseinik laadis video WhatsAppi vestlusesse, mille kaudu see lõpuks ka avalikkuse ette jõudis.

„Antud video on salajane uurimismaterjal. Selle video avalikustanud politseinik sai videole ligipääsu, kuna ta oli osaliselt uurimisega seotud. Seda videot WhatsAppi grupis jagades kuritarvitas ta ametisaladust. Läbi selle WhatsAppi grupi jõudis see video avalikkuseni,“ teatas uurimisega tegelev prokurör.

Praeguseks on selgunud, et antud politseinik on oma süüd tunnistanud. Nüüd tuleb tal 3. aprillil astuda Innsbruckis regionaalkohtu ette. Süüdimõistmise korral võib teda oodata kolme aasta pikkune vanglakaristus.