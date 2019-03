Veredopingut kasutanud austerlased avasid lõpuks suu: elasime kaksikelu

Ajalehe Krone Zeitungi pikemast intervjuust on mõned laused avaldatud ka internetis.

"Alustasime kaks aastat tagasi. Hakkasime veredopingut kasutama 2017. aastal," sõnas Baldauf Austria väljaandele.

"Elasime topeltelu. Peame nüüd oma elu täiesti uuelt lehelt alustama," lisas Hauke.

Mõlemad mehed tunnistasid, et hakkasid veredopingut kasutama, sest Sotši olümpial EPO kasutamisega vahele jäänud kaasmalaane Johannes Dürr väitis neile, et ilma dopinguta ei ole võimalik edu saavutada.

Seefeldi MMil said Hauke ja Baldauf paarissprindis kuuenda koha. MK-sarjas jäid nende ​​parimateks tulemusteks vastavalt 15. ja 8. (Tour de Ski sprindis) koht.

Eelmisel nädalal arreteeriti Seefeldi MMil veredopingu kasutamise tõttu lisaks kahele austerlasele Kasahstani koondislane Aleksei Poltoranin ning eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Viimastel päevadel on veredopingu kasutamise üles tunnistanud ka Austria jalgratturid Georg Preidler ja Stefan Denifl ning kolmas Eesti suusataja, Algo Kärp.