Veredopingu kasutamist tunnistanud Algo Kärp: ma ei suutnud selle teadmisega edasi elada

„Paljud asjad kokku. Ma olin ise enda arvates kõik teinud, et saavutada häid tulemusi. Mõtlen treenimise koha pealt. Olin ise nii palju lugenud kõrvalt erialakirjandust ja harinud ennast. Lõpuks oli see, et tulemused olid võistlustelt nii nagu nad olid ja olin sähvatanud ainult paar korda 20 sekka. Seega oli tunne, et võiksin justkui ka läbimurde teha. Väliselt oli surve tugev. Eelkõige just meedialt. Andrus (Veerpalu), Jaak (Mae) ning Kristina (Šmigun-Vähi) olid eest ära astunud ja pidevalt räägiti ja kirjutati, et praegune põlvkond on mõttetu ja nad raiskavad lihtsalt raha. See jutt oli kogu aeg. Tahtsin ka perele põhjendada heade tulemustega, et miks ma nii kaua olen neist eemal. Lapsed kasvasid. Kodus ei olnud teisel poolel ka lihtne. See kõik kokku ajendas.“

Kärp tõdes, et sel hooajal ta dopingut enam ei tarvitanud. Mehe enda sõnul hakkas hing piinama ning ka tervis on läbi hooaja olnud väga kehva. „Kevadsuvel andsin vere ära, kuid rohkem kontakte pole sakslastega olnud. Vere andmise käigud olid alati ebameeldivad. Väga ebameeldivad. Ma ei suutnud seda tegelikult taluda,“ rääkis ta.

Samas oli Kärp enda sõnul liialt nõrk, et varem sellelt rongilt maha astuda. „Olin nõrk. Ei suutnud seda teha. Mullu augustis oli minu jaoks aga selge, et ma ei taha sel hooajal enam niimoodi jätkata. Minu hooaeg lõppes tegelikult juba oktoobris, kuigi üritasin paar kuud veel tervist korda saada.“

Suusamehe sõnul oli ta teadlik ka riskidest, mis dopingu tarvitamisega kaasnevad. Nimelt on veredopingu kasutamise tagajärjel varasemalt mõned sportlased ka hinge heitnud. „Olin sellest teadlik. Iga kord verega manipuleerides oli see hirm. Kui asi toimib ja professionaalne arst on kõrval, siis asi tegelikult nii hull ei ole. Hirm on aga ikka,“ tõdes ta.

Tiitlivõistluste parima tulemuseni jõudis 33-aastane Kärp mullu Pyeongchangi olümpial, kui ta saavutas 50 km klassikamaratonis 17. koha. „Olümpiamängudel saavutatud tulemus oli dopingu abil saavutatud,“ avaldas ta nüüd.

Esialgu ei ole Kärp veel oluliste ametimeestega ühendust võtnud, kuid teisipäeval on tal plaanis kontakteeruda Eesti Antidopinguga. Lisaks soovib ta suhelda ka sponsoritega, kellelt ta dopingu tarvitamise ajal rahalist toetust sai.