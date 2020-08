Venemaa vilepuhuja Šmigun-Vähi konkurendi dopinguskandaalist: venelased nõudsid välismaalaste verd

Murdmaasuusatamises kaks olümpiakulda võitnud, kuid 2012. aastal laskesuusatamisesse siirdunud Sachenbacher-Stehle andis positiivse proovi pärast Sotši mängude ühisstardiga sõitu, kus ta saavutas neljanda koha. Sakslanna analüüsist leiti metüülheksaneamiini.

Rodtšenkov kirjutab oma raamatus Sachenbacher-Stehle dopingujuhtumist järgmist: "Veel üks pettumus 2014. aasta Sotši olümpia esimesel võistlusnädalal oli see, et ühtegi välismaaa sportlast ei võetud dopingu kasutamisega vahele. Meil oli sädelev uus labor, tõeline kunstiteos, kuid mitte ühtegi skalpi dopinguga! Leidsime mitu positiivset ravimitesti ning siis selgus, et neil sportlastel on kortikosteroidide ja astmaravimite kasutamiseks arstlik eriluba (TUE)."

"Kuid peatselt ilmnesid dopingusportlased. Esimene ohver oli Evi Sachenbacher-Stehle. Tema uriiniproov sisaldas väikeses koguses metüülheksaneamiini: see oli piiripealne juhtum - tavaliselt on proovides seda ainet suurtes kogustes. Kui mul oleks toona olnud viis positiivset proovi välismaalastelt, siis poleks ma võib-olla Sachenbacheri testist üldse teatanud. Kuid meil oli vaja verd. Mul oli Evist kahju - tema rikkumine ei väärinud nii karmi karistust," kirjutab Rodtšenkov.

Pärast Rodtšenkovi raamatu avaldamist on Saksamaa meedias ja ka mujal - näiteks Norras ja Kanadas - avaldatud artikleid, kus väidetakse, et Sachenbacher-Stehle langes Venemaa dopinguprogrammi ohvriks. RTLis nimetati näiteks sakslanna vahelejäämist venelaste vandenõuks.

Sachenbacher-Stehle võitis murdmaasuusatajana olümpiakullad sprinditeates ja 4x5 km teatesõidus. Lisaks teenis ta kolm olümpiahõbedat - kaks pikas teatesõidus ja ühe individuaalses sprindis.