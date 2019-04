Venemaa tippadvokaat Poltoranini dopingujuhtumist: tema ülestunnistus ongi kohtuotsus

"Minule teadaoleva informatsiooni kohaselt hoiti Alekseid (Poltoranin) kinni ja ta tegi ülestunnistuse. Ja kui meedias esitatud info on korrektne, siis see on tegelikult kohtuotsus - sealhulgas temale sportliku diskvalifitseerimise määramine," sõnas Partsev, kes on spordikohtus teiste seas võidu välja võidelnud Venemaa tippsuusatajatele Maksim Võlegžanininile ja Nikita Krjukovile.

"Mis puudutab karistusi Austrias, nagu ka teistes riikides, siis on vaja karistuse määramiseks kõik senised tõestusmaterjalid, sealhulgas ülestunnistus, üle kontrollida, sest kriminaalmenetluses on tõestamise standard oluliselt kõrgem. Spordis piisab diskvalifitseerimise määramiseks tihti vaid ülestunnistusest," jätkas Partsev.

Meedias on kirjutatud, et Poltoranin tunnistas Seefeldis ülekuulamisel oma süü üles, kuid vabaks saades taganes sellest tunnistusest ja väitis, et pole kunagi veredopingut kasutanud.

"Üldiselt pole see esimene ega ka viimane näide. Tihti juhtub, et inimesed tunnistavad kohtus, et tegid ülestunnistuse suure surve all või muul mõjutusel. Ja kui ülestunnistus on ainsaks asjaks, millega saab kohtulikku uurimist alustada, lastakse inimene vabaks. See aeg, kus oli loosungiks, et ülestunnistus on tõestuse tsaarinna, on ammu möödas. Kuid ma kordan, et ma ei Poltoranini juhtumi üksikasju ega saa seetõttu täpset infot anda," selgitas Partsev.

Advokaat rõhutas, et dopinguvastasel organisatsioonil on spordikaristusi märksa lihtsam määrata kui kohtul kriminaalmenetluse raames. Partsevi arvates pole aga vahet, kas Poltoranin saab süüdistuse dopingu kasutamise või dopingu kasutamise katse eest, sest mõlemal juhul ootab teda süüdimõistmisel nelja-aastane võistluskeeld.