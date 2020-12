Venemaa suusakuulsus dopingu tarvitamisest: kündsin treeningul nagu põder, aga treenerid ütlesid, et peame ikkagi süstima

Reztsova rääkis alustuseks, kuidas ta oli sunnitud enne 1988. aasta Calgary olümpiat aborti tegema.

"Mind sunniti koondise poolt aborti tegema, sest riik vajas medaleid," sõnas Reztsova. "Olen väga õnnelik, et jumal kinkis mulle vaatamata abordile hiljem neli ilusat tütart."

Venelanna võitis Calgarys 20 kilomeetri murdmaasõidus hõbemedali ja tuli 4x5 kilomeetri teatesõidus olümpiavõitjaks.

Keelatud ainete kasutamise kohta ütles Reztsova, et Calgary olümpia eel kuulus ta treeninggruppi, kus manipuleeriti verega. Sportlastelt võeti treeningettevalmistuse käigus verd kolm-neli korda ning talvel süstiti see neile tagasi.

"Kui treenerid nägid, et me end treeningul hästi tundsime, saadeti meid verd andma. Meilt võeti 800 milliliitrit verd, mis valati purki. See pandi külmkappi ja talvel süstiti see meile tagasi. Tõenäoliselt see aitas kedagi, kuid ausalt öeldes mina ei tundnud selle mõju," rääkis Reztsova.

Venelanna lisas, et kui veredopingu efektist ta aru ei saanud, siis dopinguained mõjusid küll.



"Kui mulle verd süstiti, ei tundnud ma seda. Aga tundsin dopingu mõju, kui meid süstiti kõikidesse kohtadesse. See oli siis, kui jõudsin 1996. aastal tagasi murdmaasuusatamise juurde. Kündsin treeningutel nagu põder, aga treenerid ütlesid mulle ikkagi: me peame seda tegema," meenutas Reztsova.

Venelanna ei tea siiani, mida talle süstiti. "Ei, ma ei tea ühtegi ravimit (mida kasutasin) ja ma ei tahagi teada. See aitas mind - see on ka kõik. Kui mind oleks dopinguga vahele võetud, oleksin ilmselt kohe üles tunnistanud."



1999. aasta Ramsau murdmaasuusatamise MMil võitis Reztsova dopingu abil teatesõidu kuldmedali. Tema sõnul tarvitasid toona keelatud aineid kõik tema koondislased.

Ühtegi positiivset dopinguproovi pole Reztsova kunagi andnud. 55-aastase venelanna auhinnakollektsioonis on viis olümpiamedalit (neist kolm kuldset) ja kuus maailmameistrivõistluste medalit (neist kolm kuldset).