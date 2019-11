Venemaa suusakoondises nalja ei ole: olümpia ajal on keelatud sünnitada

Ustjugov on abielus koondisekaaslase Jelena Sobolevaga, kes peaks pere esimese lapse ilmale tooma aastavahetuse paiku.

"Olen treeneritega sellest juba rääkinud. Ütlesin, et vahest on mul targem koju minna, eriti kui mul pole Touril millegi nimel võidelda. Treenerite arvates on aga mul parem tugevalt võistelda ja tagasi koju minna alles siis, kui Jelena haiglast välja saab," sõnas ütles Ustjugov VG-le.

Venemaa Suusaliidu president Jelena Välbe tunnistas, et rahvuskoondise naissuusatajatele on esitatud nõue, et nad 2022. aasta Pekingi taliolümpia ajal sünnitama ei hakkaks. Sarnane reegel kehtib tegelikult ka meeste jaoks, keda ei lubata olümpia ja teiste tähtsate võistluste ajal oma pere juurde.



"Rahvuskoondise liikmed peavad mõistma oma kohustusi ja vastutust. Ma olen tõesti rõõmus, et nad on mind kuulanud," sõnas Välbe rahulolevalt.