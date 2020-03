Venemaa murdmaasuusataja kolib teise riigi lipu alla

26-aastane Kalinina võimalikku liitumist Valgevene esindusega kinnitas ka nende suusaliidu juht Andrei Kovalenko. Ta ütles, et kui Kalinina jätab treeneritele hea mulje, pääseb ta nende koondisse harjutama. Venelanna on asunud juba taotlema Valgevene kodakondsust.

Kalinina on kuulunud Venemaa juunioride koondisse, olles võitnud oma vanuseklassis kaks Venemaa meistrivõistluste pronksmedalit. Täiskasvanute hulgas pole ta aga suutnud põhikoondisse murda. Uuel hooajal on see ilmselt veelgi raskem, sest Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe on vihjanud, et esindusnaiskonda kärbitakse ja sealt praagitakse välja tänavu nõrgalt esinenud koondislased.