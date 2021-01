Venelastega sõnasõtta sattunud Rootsi noor suusataja: minu arvates on nad kõik f***ing idioodid

Poromaa sattus venelaste põlguse alla, kui murdis Tour de Ski kuuendal etapil, 15 km ühisstardist sõidus Jevgeni Belovi suusakepi.

"Ta ei valinud kurvis parimat rada ja tuli mulle liiga lähedale. See on Rootsi tüübi viga, see polnud taktikaliselt hea," kurjustas Belov võistluse järel.

"Muidugi on ta veel noor, kuid ta peab õppima, see pole tema viimane võistlus karjääris. Aga minu jaoks pole see hea, ta ta õpib minu ebaõnnestumiste hinnaga," lisas Belov.

Poromaa sai hiljem võistluse žüriilt ka hoiatuse. Rootslane läks võistluse järel Belovi juurde ja palus vabandust.

Tänasel sprindietapil juhtus Poromaaga jälle äpardus, kui ta kukkus ühel laskumisel ja viis ka konkurendid tasakaalust välja. Intsidendi järel kukkus ka soomlane Lauri Lepistö.

Venelane Ivan Jakimuškin, kes oli samuti selles veerandfinaalis, ütles Poromaa kohta: "See noor rootslane sõidab kuidagi valesti. Kogu aeg üritab midagi ja jääb teistele ette. Võtsime kõik hoo maha, kui nõlvalt rahulikult alla tulime. Kellel on paremad suusad, tuleb kiiremini alla. Tema aga üritab mingeid liikumisi. Nagu kilu tünnis, liigub ta edasi-tagasi. Pole selge, mille jaoks see mõeldud on. See ei anna laskumisel kiiruse osas eeliseid. Sa lihtsalt kaotad kiirust, kui kaotad kontakti eessõitjaga."

Poromaa omakorda kommenteeris Rootsi meediale, et tema pole jälle rahul venelaste käitumisega.

"Võib-olla nad arvavad, et saavad teha, mida tahavad lihtsalt sellepärast, et olen noor. Nad ründavad mind ainult seetõttu, et ma ei võtnud initsiatiivi enda kätte. Ma arvan, et nad kõik on üldiselt f***ing idioodid. Ma võtsin hoogu maha, sest ma ei kavatsenud initsiatiivi võtta ja esimesena ette minna lihtsalt sellepärast, et olen kõige noorem. Ma ootasin, ma teadsin oma plaani," sõnas Poromaa SVT Sportile.

Meeste klassikasprindi võitis täna Tour de Skil rootslane Oskar Svensson. Teise koha sai venelane Gleb Retivõhh (+0,24) ja kolmanda koha tuuri kindel üldliider Aleksandr Bolšunov (+0,32). Bolšunovi üldedu on nüüd Maurice Manificati ees juba 3.22.