Venelasest sai Holmenkollenis ootamatult Kläbo liitlane

Esikoha võttis Aleksander Bolšunov, järgnesid Maksim Võlegžanin, Andrei Larkov ja Ilja Semikov. Koos Bolšunoviga MK-sarja üldvõidu eest võitlev Johannes Hösflot Kläbo oli alles 38., kuid teenis vahefinišites magusaid boonuspunkte.

Kläbol oli võitluses Bolšunoviga seejuures ootamatu liitlane - venelane Aleksei Tšervotkin. Nimelt spurtis Tšervotkin kahes vahefinišis Bolšunovist ette.

Kui Bolšunovilt selle kohta aru päriti, vastas ta: "Olin pisut üllatunud. Üritasin talle küll öelda, et ta nii kiiresti ei sõidaks, kuid on võimalik, et ta ei kuulnud mind."

Kas see võib hooaja lõpus saatuslikuks saada? "Võib-olla, eks näeme," lisas Bolšunov, kes juhib MK-sarja 1230 punktiga. Kläbol on teisena 1181 silma.