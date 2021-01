Meie toimetusega võttis ühendust Andreas Veerpalu, kes oli eksitavate faktide tõttu selgelt frustreerunud. Ta kinnitas, et see ei vasta tõele: tema on medalid tagastanud alaliidule, nagu nõuti.

Eesti suusaliidu peasekretär Tõnu Seil kinnitas tema sõnu.