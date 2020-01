Veerpalu eitab süüd, Alaver loobus istungist

Kahekordne olümpiavõitja Veerpalu pole pärast Seefeldi MM-i ajal lahvatanud skandaali öelnud avalikkusele midagi, mis tema väidetavat süüd ümber lükkaks või kinnitaks. Ent veredopinguga tegelemist tunnistanud Karel Tammjärv ütles Seefeldis antud pressikonverentsil, et Veerpalu oli Eesti suusatajate keelatud võtete kasutamisest teadlik. Veerpalu oli viimastel aastatel ka Kasahstani sportlase Aleksei Poltoranini abiline.

Poltoranin, Tammjärv, Andreas Veerpalu ja suusatreener Mati Alaver said FIS-ilt nelja aasta pikkuse tegutsemiskeelu. Alaliit märkis, et keegi neist ei soovinud istungit. Soovi korral on neil võimalik 23. jaanuarini otsus rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS) edasi kaevata. FIS teatas, et kolme sportlase esialgne võistluskeeld hakkas kehtima 2019. aasta 1. märtsist, aga Alaveril alles 28. augustil.

Peale Andrus Veerpalu pole lõpetatud ka Algo Kärbi juhtumi uurimist. Kärpi vahele ei võetud, ta tunnistas veredopinguga tegelemist ise. Nende puhul jäi kehtima esialgne keeld.

Andrus Veerpalu pea kohal ripub teinegi kirves. Eelmisel nädalal kinnitas FIS, et teda uuritakse ka enne aastavahetust peetud Eesti meistrivõistluste pärast, kus ta väidetavasti aitas oma lapsi.

Eestis teeb Veerpalu kohta otsuse siinse Antidopingu eetikakomisjon.