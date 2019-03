Vana kuld: Tammjärve endine treener pelgas poissi Alaveri käe alla anda

Priit Pullerits kirjutas 2009. aastal ilmunud ja nüüdseks prohvetlikuks looks osutunud artiklis sedagi, et Karel Tammjärve isa hoiatas poega, et esialgne kiitusesadu võib muutuda karmiks kukkumiseks, kui poeg peaks "bläkki keerama".

Karel Tammjärv tunnistas täna Eesti Suusaliidu korraldatud pressikonverentsil dopingu tarvitamist ja paljastas, et sellele teele juhtis ta 2016. aastal Mati Alaver. "Mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt - kui tahad kiiremini hakata suusatama, siis Saksamaal on arst. Võtsin vastu otsuse, et jah, tahan saada abi veredopingu abil," kirjeldas Tammjärv.

"2016. aasta suvel võtsime verd välja, Lahti MM-il ei toonud see erilist edu, sest olin haige. Rohkematel võistlustel oleme seda kasutanud, jälgi sellest ei jäänud. Samamoodi ka siin, kuid Saksa toll koostöös Austria politseiga korraldas suure operatsiooni. Meid jälgiti ja korraldati reid. Pärast seda, kui minu juures oli Saksa arsti kaastöötaja käinud, kes oli mulle minu vere sisse süstinud ettevalmistuses 15 km klassikasõiduks. Pärast seda olin 36 tundi vahi all, andsin ütlused, rääkisin neile oluliselt detailsemalt ja pikemalt, kuidas kõik toimus."