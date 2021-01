Valitsus tegi Estoloppeti suusamaratoni sarjale kui ühiskondliku või riikliku huviga üritusele erandi

"Valitsuse hinnangul on Estoloppeti sarja kuuluvad spordi- ja liikumisürituste etapid, mis toimuvad Eesti eri paigus jaanuari lõpust kuni märtsi alguseni, ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritused. Otsus võimaldab korraldada osalejate piirarvu erisusega 30. jaanuaril Viru, 6. veebruaril Tamsalu-Neeruti, 13. veebruaril Alutaguse ning 21. veebruaril Tartu maratoni. 27. veebruaril on võimalik korraldada Tallinna suusamaraton ning 6. märtsil Haanja maraton," seisab valitsuse pressiteates.

"Otsuse kohaselt peab terviseamet andma ürituste korraldajate poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaani sobivuse kohta oma arvamuse ja suunised ning kultuuriministeerium peab koostöös korraldajatega tagama võistluste ja ürituste läbiviimisel terviseameti juhiste järgimise."

"Valitsus kutsub rahvast värskesse õhku sportima! Suusamaratonid on selleks hea võimalus. Kehtivate piirangute juures ei saa Estoloppeti suusamaratonide sari toimuda vaatamata väga headele lumeoludele, sest nende võistluste puhul on osalejaid sadades ning pikkade distantside puhul ei ole võimalik tagada, et grupid omavahel ei seguneks. Eesti suurvõistluste korraldajad on tõestanud, et viiruse levimise tingimustes suudetakse korraldada turvalisi võistlusi. Estoloppeti korraldajad on toonud välja riskide maandamise meetmed, mida tuleb arvestada kõikide etappide läbiviimisel," ütles kultuuriminister Lukas.

Seoses praegu kehtiva valitsuse korralduse kohaselt võib välitingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel osaleda kuni 25 inimest, seejuures on Harju ja Ida-Viru maakonnas keelatud mistahes spordi- ja liikumisürituste korraldamine jaanuari lõpuni. Muudatuste kohaselt jääb suusamaratonidel ära kohapealne toitlustamine või toimub pikematel distantsidel tagasihoidlikult välitingimustes. Osalejate teenindamiseks siseruume ei kasutata. Ära jäetakse suur autasustamine ning osalejatel on palutud võistlustele kohale tulla isikliku transpordiga, hoida distantsi ning stardieelsetel toimingutel on soovitus kanda maski. Maratonidest on suurim Tartu maraton, mistõttu on selle toimumiseks lubatud rajale rohkem inimesi – kuni 4000 inimest pikadistantsi stardis Otepääl ning maksimaalselt 2000 osalejat lühema raja stardis Arulas. Riskide maandamise meetmed peab kinnitama Terviseamet.