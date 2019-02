Vahistatud austerlaste tiimikaaslane: vaatasin oma toas telekat, kuulsin asju läbi seina

"Treenime samas grupis. See tuleb minu jaoks täieliku üllatusena," sõnas meediast ümbritsetud Stadlober eilse 15 km klassikasõidu järel. "See on halvim asi, mis Austria murdmaasuusatamisega ja meiega, kes me oleme puhtad, juhtuda võis. See vähendab huvi meie ala vastu. Nad on kaks p**sevesti."

Stadloberi sõnul oli ta parasjagu oma hotellitoas, kui sündmused hargnema hakkasid. "Vaatasin oma toas telekat ning kuna meil on kõrvuti toad, kuulsin natuke läbi seina, mis toimus. Hotelli juht tuli ja ütles, et politsei on kohal," sõnas Stadlober. Austria meedia teatel oli just üks nende sportlastest see, kes tabati politsei poolt teolt, sisuliselt nõel veenis.

Olukorra muudab veelgi kentsakamaks asjaolu, et Baldaufi ja Hauke näol on tegemist politseisportlastega, kes kuuluvad ka ise Austria politsei ridadesse.