Vahi all olev dopinguarst Schmidt palub end vabastada

Spordiarst Mark Schmidt arreteeriti aasta aega tagasi, kuna usuti, et ta on teadaolevalt kõige suurema dopingusüsteemi keskne inimene, kirjutab ERR Sport. Müncheni prokurör esitas sakslase vastu süüdistuse juba eelmise aasta detsembris, kuid kuna dopinguvõrgustik on väga suur, siis läheb asjade uurimisega rohkem aega. Tõenäoliselt kestab see protsess septembrini ja alles seejärel valitakse välja kohus, kus dopinguarst üle kuulatakse. Seni tuleb Schmidtil vahi all istuda ja lihtsalt oodata.

Uurimise käigus on välja tulnud, et Schmidt tegi koostööd Austria murdmaasuusatamise koondise treeneri Walter Mayeriga, kes on igasuguseid sidemeid sakslasega eitanud.

Teadaolevalt kandis dopingusüsteemis tähtsat rolli veel ka Horvaatia kergejõustikutreener Dario Nemec, kes teadis väga hästi, kuidas asjad mustal turul töötavad ning millises koguses tuleb keelatuid aineid tarbida, et dopinguproovidest valemäng välja ei tuleks.