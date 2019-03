Uus pööre | Veerpalu ja Alaveri õpilane Poltoranin: mina dopingut ei võtnud, panin viimasel hetkel pidurit

Madis Kalvet reporter RUS

Aleksei Poltoranin ja tema treener Andrus Veerpalu. Foto: Rauno Volmar

Austria vangikongist vabanemise järel kiirelt Venemaale koju putkanud Kasahstani suusaäss Aleksei Poltoranin on nüüd lõpuks suu avanud. Kui Austria meedia teatel tunnistas Poltoranin politseile veredopingu tarvitamist, siis Kasahstani meediale antud intervjuus tõdeb ta, et on puhas mees.