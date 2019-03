UUED FAKTID | Karel Tammjärv: Andreas Veerpalu kasutas veredopingut juba eelmisel hooajal

Suur osa Tammjärve jutust ei olnud Eesti lugejate jaoks uus, sestap on siinkohal välja toodud tema teksti olulisemad ütlused või uued faktid koos neile eelnenud küsimustega.

Kuidas nägi välja hetk, kui Mati Alaver esimest korda sulle dopinguarsti Mark Schmidti kontakti jagas? "Ma ei suuda seda meelde tuletada isegi üldiselt. Mäletan vaid seda esimest korda, kui käisin verd andmas."

Kas motivatsioon dopingut kasutada tuli sinult või oli see kollektiivne otsus koos treeneriga? "Ei mäleta hästi. Ei saanud olla, et ühel päeval lihtsalt ütlesin talle, et tahan dopingut panna. Pidi olema nii, et nihkusime mõlemad sellele lähemale ja ühel hetkel saime nii-öelda keskel kokku. Raske öelda, kes oli initsiaator."

Millal said teada, et ka Andreas Veerpalu kasutab veredopingut?