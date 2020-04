Uued detailid: Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv tarvitasid lisaks veredopingule ka kasvuhormooni

Mäletatavasti jäid Seefeldis eestlastest veredopinguga vahele Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv ning lisaks Andrus Veerpalu hoolealune, kasahh Aleksei Poltoranin. Hiljem tunnistas ajakirjanduse vahendusel veredopingu tarvitamise üles ka Algo Kärp.

Osad uutest detailidest, mida FIS avaldas:

Andreas Veerpalu tunnistas, et temalt võeti vahemikus 2017-2019 korduvalt verd, mis pandi hiljem tema organismi tagasi. Lisaks tuvastas uurimine, et ta tarvitas kasvuhormooni.

Karel Tammjärv tarvitas lisaks veredopingule samuti kasvuhormooni. Mati Alaver küsis dr. Mark Schmidtilt - lisaks kontaktide vahendamisele ja kohtumiste koordineerimisele - sportlaste jaoks kasvuhormooni ning soovitas atleetidel juua soolvett ja võtta albumiini, et varjata veredopingu tarvitamist.

Tammjärv ja Kärp tunnistasid mullu kevadel, et Saksa dopinguarsti Mark Schmidti kontakti vahendas neile treener Mati Alaver. Veerpalule, Tammjärvele, Poltoraninile ja ka Alaverile määras FIS lõpuks nelja-aastase võistluskeelu. Ise dopingu tarvitamist üles tunnistanud Kärp sai FIS-ilt lõpuks kahe ja poole aastase võistluskeelu.

Novembri keskel määras Harju maakohus Alaverile dopingu tarvitamisele kallutamise eest tingimisi aastase vanglakaristuse pooleteist aasta pikkuse katseajaga.

Poltoranini juhendaja Andrus Veerpalu saatuse osas on aga küsimärgid. Veerpalule määrati sarnaselt teistele esmalt ajutine võistluskeeld, kuid sealtmaalt on asjad viibinud. Detsembris jäi ta Eesti meistrivõistlustel fotokaamera ette, võistlusrajal viibinud laste Anlourdeesi ja Andersi suusakepid peos. Võis kahtlustada, et ta aitas oma järeltulijaid, mida ka ajutise võistluskeelu all olles teha ei tohi. Kuna Veerpalu osas pole ühtegi otsust FIS-i poolt jätkuvalt tulnud, kahtlustatakse, et ta on oma süüdimõistmise spordikohtusse (CAS) edasi kaevanud.