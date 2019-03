Urmas Sõõrumaa selgitab elufilosoofiat: tänulik tuleb olla ka negatiivsete asjade eest, Mati Alaveri kaasuses kehtib sama

Kõlab iseenesest kummastavalt. Ent Sõõrumaa on valmis oma elufilosoofiat avama, millest lähtudes ta jõudis palju vastukaja tekitanud arvamusartikli avaldamiseni.

"Ma olen tänulik kõigile neile, kellega mul on olnud konfliktseid kogemusi," alustab Sõõrumaa mõttekäiku. "See viib elus edasi. Muidu ollakse liiga mugavad. Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu puhul on sama. Nad on ilmsiks toonud dopingusüsteemi nõrkuse. Süsteem ei toimi, sellest saab kõrvale hiilida. Tuleks leida uusi lähenemisi ja meetodeid. Võib-olla peaks sportlastel olema kohad, kus nad saaks pihtimas käia. Antud juhtumi puhul oleks ehk mõni suusataja juba varem kõik südamelt ära rääkinud," pakub Sõõrumaa antidopingu liikumisele imerohtu. "Minu sõnum on see, et õpime sellest juhtumist ja teeme spordi puhtamaks."

Kas te hoomate, et EOK presidendina dopinguskandaali sattunud inimesi tänada võib Eesti Olümpiakomitee mainele pleki külge jätta? Kui te arvaksite niimoodi ärimehena, siis palun väga, arvake mida tahes.

"Olen ma EOK president või mitte, eelkõige olen ma ikkagi inimene. Kirjutasingi selle arvamusloo kui inimene. Minu eluväärtused ja elufilosoofia ei muutu sellest, mis ametit ma pean. Eelkõige tuleb jääda inimeseks."

Ühtlasi sõnas Sõõrumaa, et Andrus Veerpaluga pole tal viimasel nädalal kontakti olnud ja millal olümpiavõitja võiks avalikkuse ette astuda ta ei tea. "Alguses Andrus vastas mu kõnedele ja sõnumitele, aga viimasel ajal enam mitte. Tahtsin teda aidata, sest mädapaiset pole mõtet enda sees hoida. Praegu meil suhtlust enam pole."