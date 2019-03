TV3 VIDEO | Kaspar Kokk dopinguskandaalist: oleks tore, kui astuks esile keegi, kes on sportlaste eest vastutanud

Kokk soovitab inimestele mõelda, kes on tegelikult asja taga. "Arvata, et sportlased internetis istuks ja Google'i või mistahes muu keskkonna abil otsiksid hämaraid kontakte, see ei ole usutav. Nähtavasti on need isikud sportlased üles otsinud või on keegi neid vahendanud. Arvestades, et tegemist on kriminaalmenetlusega, siis on ainult aja küsimus, millal me kõigest sellest täpsemalt teada saame," sõnas Kokk.

"Kindlasti oleks äärmiselt tore, kui keegi treener või taustajõud nüüd võtaks ikkagi nii palju julgust kokku ja teataks, et on olemas inimene, kes nende sportlaste eest on viimastel aastatel vastutanud."

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on mainekahju Eesti spordile vältimatu, kuid tema sõnul võime õnnelikud olla, et tegu ei olnud absoluutses tipus olevate atleetidega. "Jama on juba niikuinii, see, et süüdistatakse, on jama. Mainekahju on, aga õnneks on meie suusatamise seis täna selline, et me ei pea kellelegi medaleid loovutama, seetõttu jääb ta spordis keskpäraste kahjude hulka."