Tuntud perearst varustas Alaveri tühjade retseptiblankettide ja süstaldega

Meilivahetus 2016. aasta augustis:

Alaver: Tere Tarvo, paluks homme sinu käest 20 tühja retsepti templi ja allkirjaga.

Kiudma: Mis kell läbi tuled? Süstlad ka valmis pandud.

- - -

Ülekuulamisel selgitas Kiudma, et Alaver küsis retseptiblankette, et soetada preparaate, mida Eestis ei turustata, teistest riikidest.

Küsimusele, kuidas saab olla veendunud, et retseptiblankettidele ei kirjutata keelatud aineid sisaldavaid preparaate, vastas Kiudma: „Ma usaldasin Mati Alaveri ja uskusin, et ta ei kirjuta retseptidele aineid, mis on keelatud. Ma ei tea, et ta oleks seda usaldust rikkunud.”

Valmis pandud süstalde kohta ütles Kiudma: „Neid süstlaid vajas Alaver nende samade ainete, mille ostmiseks ta retsepte vajas, manustamiseks. Need ained on müügis vedelikena.”

Ent miks kirjutas Kiudma välja ravimeid, mis on kantud keelatud ainete nimekirja: deksametasoon, formoterool, budesoniid, nebivolool, pseudoefedriin, salbutamool, flutikasoon ja salmeterool.

Kiudma: „Ükski neist ainetest kas ei ole üldse või ei ole sellises kontsentratsioonis, mis oleks WADA reeglite järgi keelatud, kui tarvitada neid nii, nagu on ette kirjutatud. Need ravimid on minu välja kirjutatud ja olen seda teinud vastavalt näidustustele, mis objektiivselt patsiendil esinesid. Nende ravimite määramisel olen arvestanud sellega, et patsiendid on sportlased ja peavad täitma WADA piiranguid.”

